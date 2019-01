El exentrenador de fútbol Michael Carson, acusado de pederastia, falleció en un accidente cuando se dirigía al juicio que se lleva en su contra.

Carson, de 75 años, habría abusado sexualmente a 11 menores de 16 años entre 1978 y 2009.

De acuerdo con informes de las autoridades, el exentrenador perdió el control de su automóvil cuando manejaba por la ruta A303, cerca de Bottisham.

Carson se dirigía al juicio, cuando sufrió el accidente. Las investigaciones se centran en por qué el exentrenador iba con retraso a la corte.

El juez Matthew Lowe aseguró que el expediente del caso será cerrado.

Carson era un buscador de talentos en el Reino Unido y fue detenido en 2017.

En el periodo en el cual habrían ocurrido los hechos, Carson era el director de la academia para futuros talentos del Peterborough United, y algunos de sus elegidos incluso llegaron a la Premier League.

El primer caso de abuso, supuestamente sucedió en un hotel del norte de Inglaterra.

En su perfil profesional de Linkedin, Carson aseguraba ser “scout” o buscador de talentos para un club de Finlandia.

El Peterborough participa en la tercera división del fútbol inglés y fue fundado en 1934.

🎥 INTERVIEW | ThePoshTV spoke to @Sdembele_7 following the win at Stamford Bridge at Wednesday evening #CHEPET

👇👇👇https://t.co/MV3Y1bBZy1

— Peterborough United (@theposhofficial) 10 de enero de 2019